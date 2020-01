Oltre 600 visitatori ai Musei Ferrari

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GEN - Record di visitatori, nel 2019, per i Musei Ferrari di Modena e Maranello. Negli scorsi 12 mesi sono stati registrati oltre 600mila ingressi, in aumento rispetto all'anno precedente (+12%). Il Museo Enzo Ferrari, che all'ombra della Ghirlandina celebra il fondatore della casa automobilistica del Cavallino Rampante e le vetture più esclusive, ha ospitato 200mila visitatori, il Museo Ferrari di Maranello, dove si possono scoprire la storia del Gruppo e della Scuderia Ferrari in Formula 1 e ammirare le vetture da pista e da strada più famose, oltre 400mila. Premiata la scelta di un biglietto unico per visitare entrambe le strutture, che offrono contenuti diversi e più specializzati: le vendite sono cresciute del 50% nel 2019 rispetto al 2018. Dal 15 gennaio a Maranello, alle esposizioni in corso "90 Anni" e "Hypercars", si affiancherà anche la mostra "Ferrari at 24 Heures du Mans", che celebrerà settant'anni di vittorie Ferrari alla 24 Ore di Le Mans.