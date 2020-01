Si getta nel Po da A22, recuperata

(ANSA) - MANTOVA, 12 GEN - Una donna ha tentato il suicidio gettandosi nel Po, da un ponte dell'autostrada del Brennero, nel mantovano, tra i Comuni di Bagnolo San Vito e San Benedetto Po ed è stata salvata grazie all'intervento dei vigili del fuoco allertati da un automobilista di passaggio.

La donna, di 60 anni, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Parma. Il fatto è avvenuto poco dopo mezzogiorno. Un automobilista che stava transitando sulla corsia Nord dell'A22, giunto sul ponte ha notato una donna scavalcare il parapetto e gettarsi di sotto. Subito ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Mantova e di Suzzara, dalle due sponde del fiume, con due gommoni cominciando a perlustrare un ampio tratto di fiume. In poco tempo sono riusciti ad individuare la donna poco distante trascinata dalla corrente e a trarla in salvo: era incosciente ma viva. Dopo averla stabilizzata è stata caricata sull'eliambulanza in gravi condizioni.