Serie A: Udinese vince ancora, tris al Sassuolo

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Ancora una vittoria, la terza consecutiva, per l'Udinese che batte il Sassuolo 3-0 nel match dell'ora di pranzo dell'ultima giornata del girone di andata della Serie A. Decidono le reti di Okaka al 14' del primo tempo: nella ripresa a segno Sema (23' st), chiude il tris De Paul (45' st). La squadra di Gotti arriva al giro di boa con 24 punti, e aggancia il Napoli. Per il Sassuolo momento decisamente no, per gli emiliani guidati da De Zerbi arriva la terza sconfitta di fila. (ANSA).