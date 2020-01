Salvini a San Patrignano, 'no alla droga'

"Io non avrò pace finché non avremo cancellato la droga da ogni piazza e da ogni scuola".

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che a Coriano, sulle colline riminesi ha visitato la comunità terapeutica di San Patrignano a Coriano, sulle colline del Riminese.

"Stare qualche ore con i ragazzi che lottano - ha detto parlando poi in piazza - è qualcosa che ti apre il cuore, e vorrei che qualche politico imbecille che parla di distribuzione di droga andasse fra loro".

Coriano è anche il paese di Marco Simoncelli, il campione di motociclismo morto in pista a Sepang nel 2011 e, dopo aver visitato il museo a lui dedicato, lo ha ricordato presentandosi in piazza con una felpa con il '58', il numero simbolo del 'Sic'.