Fellini 100 anni: omaggio Vince Tempera con colonne sonore

(ANSA) - RIMINI, 11 GEN - Nel giorno del compleanno Rimini omaggia Federico Fellini con il concerto 'Buon Compleanno Federico': lunedì 20 gennaio al Teatro Galli sarà Vince Tempera a rendere onore al regista che in quella data avrebbe compiuto 100 anni, dirigendo, raccontando e suonando le colonne sonore che hanno accompagnato le pellicole di Fellini con la Simphonitaly e con l'Orchestra sinfonica Oles di Lecce e del Salento diretta da Eliseo Castrignanò. Sul palco, insieme a Tempera, oltre 45 elementi.

Tempera proporrà in concerto le musiche di Nino Rota e le colonne sonore che hanno accompagnato le pellicole felliniane, racconterà le atmosfere dei film e, in maniera evocativa, ne spiegherà le musiche. "La suggestione predominante - dice - non era tanto la precisione, quanto la dimensione del sogno; la musica nei film echeggiava in modo onirico, così come era lui in effetti, sia come regista che come uomo. La musica come qualcosa che trasportava, perché Federico Fellini aveva una sua letteratura musicale precisa". (ANSA).