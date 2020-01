Senzatetto a pranzo al Diana di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Per l'11/o anno il ristorante Diana, uno dei templi della ristorazione bolognese, apparecchia i suoi tavoli a favore dei tradizionali ospiti bisognosi delle Cucine Popolari e della Caritas.

Come da una tradizione iniziata nel 2010, lunedì alle 12.30, 80 ospiti, 40 per ciascuna delle due organizzazioni che si occupano di assistenza a senzatetto e alle persone in difficoltà, troveranno posto nel locale di via Volturno per mangiare un menù a base di lasagne o penne all'arrabbiata, pollo e patate al forno, fragole con il gelato. A servire ai tavoli sono annunciati, su invito del fondatore delle Cucine Popolari Roberto Morgantini, tra gli altri i cantanti Gianni Morandi, Federico Aicardi e Andrea Mingardi, il docente fondatore di 'Last minut market' Andrea Segrè, l'attore Alessandro Bergonzoni, il filosofo Stefano Bonaga.

All'iniziativa hanno dato l'adesione anche il prefetto di Bologna Patrizia Impresa e l'assessore comunale alla Cultura Matteo Lepore.