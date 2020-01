Piatto stellato per poveri della Caritas

(ANSA) - CAGLIARI, 9 GEN - Igles Corelli, ferrarese, 5 stelle Michelin, ai fornelli per i poveri della Caritas. E' successo oggi a Cagliari dove gli ospiti della mensa, italiani e migranti, hanno potuto assaggiare un piatto gourmet sardo-emiliano: lasagnetta croccante con zabaione di cavolfiore, insaporita con pecorino romano made in Sardegna e guanciale, servita in mono porzioni.

"Per crearla - spiega Corelli all'ANSA - ho utilizzato tutte le parti del cavolfiore, foglie e gambi compresi, per dare colore e sapore nello spirito del 'non si butta niente'".

Ideatore della cucina circolare, tra i maestri indiscussi della ristorazione italiana e volto noto di Gambero Rosso Channel, lo chef ferrarese è anche coordinatore del comitato scientifico di Gambero Rosso Academy. Il piatto di alta cucina proposto alla Caritas è stato realizzato con ingredienti poveri, all'insegna della tradizione e dell'attenzione ai prodotti locali. A mezzogiorno tutti a tavola. Come ogni giorno sono circa 400 i commensali.