Aeroporto Bologna, pista chiusa a settembre

La pista dell'aeroporto di Bologna sarà chiusa dal 16 al 21 settembre prossimi per lavori di manutenzione e questo comporterà l'annullamento di tutti i voli da e per la città emiliana. Lo comunica lo stesso aeroporto 'Marconi' secondo cui in quei guei giorni si procederà al rifacimento di un ampio tratto della pavimentazione della pista e di alcuni raccordi, inclusi segnaletica orizzontale e dispositivi luminosi.

Durante le operazioni, viene evidenziato, "nessun volo potrà partire o atterrare a Bologna. Le compagnie aeree, già informate, potranno cancellare i voli oppure operare su scali alternativi".