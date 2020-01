Costruzioni salgono 0,9% 3/o trimestre

(ANSA) - BOLOGNA, 8 GEN - Le costruzioni emiliano-romagnole risalgono e ottengono nel terzo trimestre 2018 un lieve incremento dello 0,9% del volume d'affari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra luglio e settembre si è realizzata una nuova inversione di tendenza, questa volta in positivo. E' quanto risulta dall'indagine sulla congiuntura regionale condotta da Unioncamere Emilia-Romagna. Nel dettaglio il segno resta rosso per le piccole imprese, da 1 a 9 dipendenti (-0,4%), mentre si rafforza quello positivo per le medie imprese da 10 a 49 dipendenti (+1%) e per le grandi imprese, da 50 a 500 dipendenti (+4%).

A fine settembre le imprese attive nelle costruzioni sono risultate 65.184, 555 in meno (-0,8%) rispetto all'anno precedente. La diminuzione è risultata più ampia nei lavori di costruzione specializzati (-295 unità, -0,6%), ove si concentrano le imprese minori e più rapida per le imprese operanti nella costruzione di edifici (-239 unità, -1,5%).