Fiamme in appartamento Bologna, domate

(ANSA) - BOLOGNA, 6 GEN - Intervento, intorno alle 7.20 di questa mattina in via Saragozza, a Bologna, per i Vigili del Fuoco. I pompieri sono giunti sul posto con due squadre a causa di un incendio divampato in un appartamento. Il rogo, che sarebbe partito da una candela, ha coinvolto la stanza di una abitazione, al secondo piano, occupata da una signora con quattro gatti: tutti sono rimasti illesi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme evitando la propagazione dell'incendio ad altre stanze della casa. Sul posto sono anche la Polizia di Stato per viabilità e i sanitari del 118 che hanno trattato sul posto alcuni lievissimi intossicati.