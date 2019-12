Parma 2020: camminata inaugurale 'in giallo' l'11 gennaio

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Sarà una passeggiata 'in giallo', dedicata alle 'Parole della cultura', la prima chiamata alla città per l'avvio di 'Parma Capitale italiana della Cultura 2020'. La camminata inaugurale - che prevede che i partecipanti indossino qualcosa di giallo - è in programma il prossimo 11 gennaio nel pomeriggio: un corteo si sposterà dal Parco Ducale verso Via D'Azeglio fino a raggiungere Piazza Garibaldi in cui si terrà uno spettacolo di immagini, parole e musica.

L'invito dell'Amministrazione parmigiana ai partecipanti è quello di scattare una fotografia e condividerla con l'hashtag #parma2020. (ANSA).