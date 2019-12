Auto contro albero, morto nel Ravennate

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - Incidente mortale, nella prima mattinata, a Taglio Corelli di Alfonsine, nel Ravennate. Poco dopo le 6.30 un uomo di 61 anni - residente nel Ferrarese - è uscito di strada nell'affrontare una curva lungo la Statale 16, che in quel tratto si chiama Via Reale e che stava percorrendo in direzione Ferra-Ravenna, andando a sbattere contro un albero.

Nell'impatto contro la pianta l'uomo ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti - invano - i sanitari del 118 con una ambulanza e un'auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco, agli uomini della Polizia Locale dell'Unione della bassa Romagna e della Polizia Stradale.