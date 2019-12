Oltre 2.000 a Riccione per Ezio Bosso

Sono state oltre 2.000 - così riporta l'Amministrazione di Riccione - le persone che hanno gremito la sala 'Concordia' del Palazzo dei Congressi dove il Maestro Ezio Bosso ha diretto la 'Europe Philarmonic Orchestra' in occasione del tradizionale 'Concerto degli Auguri'. A risuonare 'L'incompiuta' di Shubert e musiche di Beethoven e Mendelssohn.

"Sono felice di aver visto la risposta della Romagna - ha osservato Bosso - l'affetto delle persone, la voglia di esserci e affrontare tutti insieme un repertorio non facile ed immediato. Speriamo - ha aggiunto - che nasca da questa esperienza una maggiore continuità, che il rapporto creato non si interrompa e questa voglia di musica e crescita venga accolta dalle istituzioni locali con una risposta più sistematica per il bene della comunità".