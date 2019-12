Basket: quasi 2 milioni di contatti in Tv per Virtus-Olimpia

La sfida tra due 'big' storiche del campionato di Basket di Serie A, quella tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano giocata ieri e trasmessa in diretta su Rai Due ha totalizzato una media di 452.408 spettatori con quasi 2 milioni di contatti netti, 1.905.779 per l'esattezza.

"Si tratta di un dato di ascolto importante - osserva in una nota il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi - Soprattutto considerando che si è trattato di una gara di stagione regolare che mancava sulle reti generaliste Rai da oltre un decennio".

Alla luce dei dati televisivi, aggiunge il numero uno della Lega Basket, "credo che a questo punto sia necessario dare continuità a questo evento proponendo sui principali canali Rai altre gare di appeal come è stata la sfida tra Virtus e Olimpia: penso ad esempio alla finale della prossima Final Eight che assegnerà la Coppa Italia 2020 per proseguire con i playoff scudetto".

A giudizio di Bianchi, "solo così si riuscirà a raggiungere quella fidelizzazione necessaria per far crescere gli ascolti del nostro sport e - conclude - attrarre un pubblico televisivo sempre più ampio". (ANSA).