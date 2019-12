F1:Montezemolo "Leclerc futuro fuoriclasse, Vettel si calmi"

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Nei suoi 20 e passa anni in Ferrari Luca di Montezemolo ha ricordi belli e brutti del Mondiale di F1 ma sempre, ricorda in una intervista a Sky Sport, la possibilità di vincerli o di perderli "c'è sempre stata, fino alla fine".

Ecco cosa dispiace all'ex n.1 di Maranello: sono anni che questo non accade. "L'ultimo Mondiale speravo andasse meglio, viste le premesse iniziali e le prove invernali. Da un po' di anni la Ferrari non vince il titolo e questo ci sta perché ci sono tante componenti variabili, però non ci sta che da anni non sia mai in condizioni di giocarsela fino alla fine. Ho dei ricordi non belli, di tanti campionati persi all'ultima gara della stagione, ma almeno fino alla fine c'era la possibilità di vincere. Invece quest'anno e negli scorsi questo non è avvenuto e mi è dispiaciuto", aggiunge Montezemolo che passa poi ad analizzare il dualismo Vettel-Leclerc: il monegasco, dice, "è un pilota in grado di vincere, un ragazzo duro in corsa ed intelligente, che può diventare un fuoriclasse. Certamente ci sono stati dei momenti che hanno influito negativamente sulla squadra, i piloti devono sapere che non corrono per sé stessi. Su questo ci vuole chiarezza. Questa è una grande responsabilità che avranno Binotto e la squadra. Vettel deve essere calmo, avere fiducia nei suoi mezzi che sono molto forti. Deve avere un dialogo molto aperto con la squadra. Quando si va verso la fine dei contratti ci sono anni delicati". (ANSA).