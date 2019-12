Basket: la Virtus travolge la Fortitudo nel derby di Natale

(ANSA) - BOLOGNA, 25 DIC - Nel derby di Natale di Bologna, la Virtus ha travolto la Fortitudo, in una partita finita 94-62, che non ha mai avuto storia.

Il +32 del Palafiera, il palazzetto provvisorio da 9mila posti, sold out da settimane, ha segnato così un altro pezzetto della storia infinita dei derby di Basket city. Quello che, soprattutto, indica la fine del periodo più buio del basket bolognese. Il derby nella massima serie mancava infatti da dieci anni.

La partita ha avuto ben poco da dire fin dal primo quarto, quando la capolista guidata dall'ex Djordjevic ha messo la testa avanti per non voltarsi più, senza sbagliare niente. La Fortitudo non ha avuto mai la forza per provare a invertire l'inerzia della partita che è stata così una lunghissima una festa Virtus, condita dai trenta punti di Weems e dalle solide prestazioni di Hunter e Markovic.

Alla sirena il pubblico bianconero ha esultato, quello biancoblù ha fatto cominciare il conto alla rovescia in attesa del 17 aprile, quando ci sarà una rivincita infuocata al Paladozza. In una città che ha festeggiato un insolito Natale con la consapevolezza che la febbre per la palla a spicchi non è mai passata. (ANSA).