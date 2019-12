Cessata emergenza E-R, preoccupa il Po

(ANSA) - BOLOGNA, 24 DIC - E' passata l'emergenza maltempo in Emilia-Romagna e le previsioni meteo fanno attendere un Natale di bel tempo.

L'unica preoccupazione rimane nel Ferrarese, nel delta del Po, dove è stata confermata, per oggi e domani, l'allerta arancione. La criticità idraulica è infatti riferita al transito della piena fra Pontelagoscuro, alle porte di Ferrara, e il mare e a Bondeno sul fiume Panaro, affluente del Po, per effetto di rigurgito della piena del fiume.