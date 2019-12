Basket: Natale a canestro a Bologna, ritorna il derby in A

(ANSA) - BOLOGNA, 24 DIC - Sarà un Natale all'insegna dei canestri quello che si appresta a vivere Bologna: domani, infatti, dopo ben dieci anni, torna il derby di Basket City in serie A. La sfida fra Virtus e Fortitudo, che da sempre divide la città, si giocherà domani sera alle 20.45 nel nuovo palazzetto provvisorio della Fiera, novemila posti, già sold out da settimane. E sarà uno dei pochissimi eventi di sport professionista in programma in Italia il 25 dicembre.

E sarà, come ai tempi d'oro del basket bolognese, anche una sfida di alta classifica: la Virtus Segafredo, allenata dall'ex Fortitudo Sasha Djordjevic e guidata dalla stella Milos Teodosic è infatti prima in classifica. La Fortitudo, neopromossa in serie A dopo anni di purgatorio e altalenanti vicende societarie, è invece quarta in classifica, trascinata da una grande stagione di un altro grande ex, l'azzurro Pietro Aradori.

