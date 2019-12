Serena Grandi in lista con Borgonzoni

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Serena Grandi possibile candidata nella lista civica di Lucia Borgonzoni alle prossime Regionali in Emilia-Romagna. E' stata la stessa leghista a confermare l'ipotesi: "Ci stiamo guardando, ma può essere che si chiuda su di lei a Bologna", ha spiegato. La lista, ha proseguito, "l'abbiamo voluta lasciare realmente civica e non un ricettacolo di ciò che sarebbe rimasto fuori da altre liste". Nelle scorse settimane, la Grandi, che abita a Rimini, aveva pubblicamente espresso il proprio sostegno alla Borgonzoni: "Voterò per lei: noi donne siamo fortissime, sappiamo come fare.

C'è un sacco di delinquenza e allora ho pensato a Salvini, e a ritrovare la nostra identità che non abbiamo più".