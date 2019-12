Comune Bologna rinnova divieto di botti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Il Comune di Bologna ha rinnovato il divieto di usare i botti. Disposto infatti il divieto, fino al 7 gennaio di scoppiare "petardi, mortaretti e artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi a uso pubblico". Il provvedimento, in città, viene assunto da anni.

I locali virtuosi (ovvero quelli che rispettano le regole previste dai dispositivi comunali) potranno usufruire, in occasione delle festività natalizie, della deroga sugli orari di apertura: martedì 24, mercoledì 25 e martedì 31 dicembre la chiusura può essere posticipata alle 3 del giorno successivo.