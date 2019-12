Cc potenziano i servizi per le feste

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Con i motociclisti del nucleo radiomobile e le aliquote di primo intervento, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna potenzia il controllo del territorio durante le festività natalizie. Le pattuglie in moto, che si aggiungono ai servizi ordinari e ai militari a piedi, sono in servizio per l'intera durata delle feste dalle 8 alle 20, soprattutto nelle zone del centro storico dove il mezzo a due ruote permette un intervento più repentino. Sempre in centro, in particolare a ridosso dei cosiddetti 'obiettivi sensibili' e dei luoghi più affollati come i mercatini natalizi, ci sono anche le Api, aliquote di primo intervento addestrate ed equipaggiate anche in funzione antiterrorismo. La loro presenza serve inoltre come deterrente per i reati di criminalità comune.