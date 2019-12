Incendio in ristorante cinese a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Un mese dopo un intervento per un rogo scoppiato in un ristorante cinese di via Stendhal - in zona Corticella alla periferia di Bologna - intorno alle 3 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un nuovo principio di incendio, dai primi accertamenti di probabile origine dolosa, che ha interessato gli stessi locali.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo radiomobile e della stazione di Corticella. Due militari, al termine dell'intervento, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti per avere inalato il fumo. Durante i primi rilievi, condotti nel ristorante dai Vigili del Fuoco e dalla Sezione investigazione scientifiche dei carabinieri, è stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile che potrebbe essere stata utilizzate per innescare le fiamme.

L'interno del ristorante, allestito per una festa di matrimonio in programma oggi, è stato danneggiato.