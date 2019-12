Orchestra Senzaspine, concerto fine anno

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Come da tradizione anche quest'anno torna "Bollicine", appuntamento di fine anno dell'Orchestra Senzaspine diretta da Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, il 27 e 28 dicembre al Teatro Duse di Bologna e il 29 al Teatro Michelangelo di Modena.

Con la voce del soprano Eva Macaggi verranno proposti brani tra i più celebri del repertorio viennese fino ai grandi classici della tradizione dell'opera italiana: dalle sinfonie della Luisa Miller e dei Vespri siciliani di Giuseppe Verdi, all'aria 'È strano! È strano!' dalla Traviata, fino ai Preludi dal Ballo in maschera. E le immancabili melodie di Johann Strauss come l'Ouverture dal Pipistrello, Unter Donner und Blitz, Kaiser-Walzer, Maskenball-Quadrille, Frühlingsstimmen e, naturalmente, il Bel Danubio blu. Tra giri di valzer, polke e quadriglie non mancherà il coinvolgimento del pubblico che, come di consueto, verrà chiamato a cantare assieme all'Orchestra per chiudere con l'abituale brindisi.