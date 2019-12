La Cenerentola al Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Il Teatro Comunale di Bologna chiude con la danza la stagione 2019, un anno che ha registrato un aumento di spettatori del 22%, offrendo un'insolita Cenerentola basata sulle musiche di Gioachino Rossini. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno con Lo schiaccianoci, protagonisti saranno i danzatori del Balletto di Milano, in scena dal 28 al 31 dicembre, impegnati nelle coreografie create da Giorgio Madia che ambientano il racconto nell'Italia del secondo Dopoguerra utilizzando le musiche celeberrime dalle opere Cenerentola, Guglielmo Tell, La gazza ladra, Il barbiere di Siviglia e L'italiana in Algeri.

Il brio e l'ironia del catalogo del pesarese ben si adattano alla peculiarità dei personaggi in scena: lo spassoso trio composto dalla matrigna e dalle due sorellastre, la sbadata ma indispensabile fata, il romantico principe e naturalmente Cenerentola.