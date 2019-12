Beni culturali: Mibact, 4 milioni per Castello Montegibbio

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - Il Castello di Montegibbio, nel comune di Sassuolo (Modena), sarà restaurato grazie a un finanziamento complessivo di quattro milioni di euro erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il segretariato regionale per l'Emilia-Romagna e il Comune hanno firmato un disciplinare ad hoc. Ad oggi del castello sono liberamente accessibili il parco e la corte mentre l'interno della fortezza e l'acetaia comunale sono aperti al pubblico solo per eventi occasionali. I lavori previsti, che con opere di consolidamento interverranno principalmente sulla vulnerabilità sismica degli edifici, consentiranno un'apertura più continuativa del castello marchionale.

L'intervento va a completare l'offerta culturale e turistica del complesso assieme al Palazzo ducale estense. Il completamento della progettazione avrà termine entro il 2020, mentre la fine lavori è prevista per il 2023.(ANSA).