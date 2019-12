Incendio in palazzo a Bologna, un morto. FOTO E VIDEO

Una persona è morta in un incendio scoppiato a Bologna al terzo piano di un palazzo di via Santo Stefano, nel cuore del centro storico, a poche centinaia di metri da Piazza delle Sette Chiese. La strada è stata chiusa al traffico. La prima chiamata è arrivata alla centrale operativa alle 9.30 e diverse sono state le segnalazioni anche di passanti di alte lingue di fuoco e fumo che si levavano da una finestra sotto il tetto.

La vittima è un 73enne, medico in pensione: si chiamava Renato Pasquali. Il rogo è divampato nel sottotetto adibito a studio, pieno di mobili in legno e libri.

A dare l'allarme, la moglie che si trovava a casa, spiegando che il marito era intrappolato nel sottotetto che stava andando a fuoco. La donna è incolume, ma sotto choc ed è stata assistita dal 118 presente con ambulanza e automedica. Le cause dell'incendio sono ancora in corso in accertamento.

L'uomo era con la moglie 70enne nell'appartamento quando ha sentito un piccolo scoppio, al piano di sopra. A quel punto è salito nel sottotetto ed è rimasto bloccato.