Ferrari: due copertine per annuario, SF90 Stradale e Roma

Per la prima volta nella sua storia, l'annuario Ferrari, pubblicazione nata 70 anni fa per volere del fondatore Enzo Ferrari, esce con due copertine diverse, dedicate ad altrettante vetture presentate nel 2019: la SF90 Stradale, la prima ibrida di gamma, e la Ferrari Roma, con il suo design elegante e innovativo.

All'interno del libro di 240 pagine, pubblicato da Gedi Gruppo Editoriale, viene raccontato attraverso immagini tutto ciò che è successo nel mondo della Rossa durante l'anno appena concluso, che ha visto appunto il lancio di cinque nuovi modelli: oltre alla Ferrari Roma e alla SF90 Stradale, si sono aggiunte alla gamma la F8 Tributo, la F8 Spider e la 812 GTS, una nuova V12 spider a 50 anni dalla 365 GTS4. La pubblicazione, che si aggiunge ai tre numeri dell'Official Ferrari Magazine che escono a marzo, giugno e settembre, si apre con un servizio fotografico eccezionale realizzato da Paolo Pellegrin, fotografo di fama mondiale, sulle persone che lavorano in Ferrari nelle diverse aree. Molte pagine sono poi dedicate agli eventi riservati ai clienti e non solo, come le Cavalcade e Universo Ferrari, Spazio anche per l'impegno di Ferrari per l'educazione e la crescita: oltre al Master per i dipendenti, è raccontata la grande giornata di Amatrice, con la riapertura della scuola ricostruita dopo il terremoto grazie al contributo di Ferrari. Non mancano infine le corse, dalla F1 alla vittoria di Le Mans, gli altri successi delle Competizioni Gt.