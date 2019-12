Elkann: 2019 straordinario per Ferrari

A Maranello è rimasto intatto "lo spirito del fondatore, quell'idea di cosa significa 'essere Ferrari', che è riuscito a infondere in questa Casa.

Questa è la nostra forza, qui sta il nostro segreto: la fiducia che insieme possiamo fare grandi cose. Non dobbiamo mai perderlo". Lo ha detto il presidente Ferrari John Elkann, aprendo la convention annuale a Fiorano Modenese, con i dipendenti. Elkann ha definito il 2019 "un anno straordinario" per Ferrari, impegnativo per tutti quelli che lavorano a Maranello e per chi rappresenta Ferrari nel mondo, segnato dal lancio di cinque nuovi modelli e la prima edizione di Universo Ferrari. "Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza di voi", ha detto. "Ho sempre avuto la certezza che le persone della Ferrari sono speciali. Voi siete speciali. Perché non c'è nessuna sfida che vi spaventa e tutto viene sempre vissuto con il massimo impegno e la totale dedizione. Perché c'è un filo che unisce il passato al presente e continuerà nel futuro".