Ian Anderson e Griminelli in concerto a Ferrara

Il leader dei Jethro Tull, Ian Anderson, e il flautista solista Andrea Griminelli saranno i protagonisti del concerto 'Christmas Jethro Tull charity tour', sabato 21 dicembre al teatro Comunale di Ferrara, a favore dell'associazione di volontariato Giulia: i fondi serviranno per sostenere il reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale di Cona con strumentazioni e figure professionali come lo psicologo e il musicoterapeuta. Già esauriti, in soli due giorni di apertura della biglietteria, gli 880 posti a disposizione.

Il Comune di Ferrara ha sostenuto l'iniziativa con un contributo da parte dell'assessorato alle Politiche sociali e con la concessione gratuita del Comunale, che per la prima volta ospita l'evento 'Un angelo di nome Giulia', giunto alla 13/a edizione.

Griminelli, considerato uno dei maggiori flautisti al mondo, ha ottenuto importanti riconoscimenti, dal Grammy al Prix de Paris. I Jethro Tull sono una leggenda della musica, con più di 60 milioni di album venduti in tutto il mondo.