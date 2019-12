Bologna: De Leo, è una vittoria fondamentale

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Il Bologna sta ritrovando la voglia di provare a battere le big e giocarsela ad armi pari con tutti, ora che ha ritrovato Mihajlovic. Dopo la vittoria con il Napoli, ecco lo scalpo di un'altra big, per la gioia dell'ambiente, come spiega il collaboratore tecnico di Sinisa, Emilio De Leo: "E' una vittoria fondamentale, per la classifica e il morale. E' pure la vittoria che testimonia la solidità del gruppo, che ha eseguito alla grande il piano partita di Mihajlovic, davvero molto soddisfatto del lavoro svolto". E' pure la vittoria firmata da Palcio: "Per lui ormai abbiamo finito gli aggettivi". (ANSA).