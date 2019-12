Serie A: Napoli-Parma 1-2

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Parma batte Napoli 2-1 (1-0) nel secondo anticipo di oggi valido per la 16/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio San Paolo di Napoli. I gol: nel primo tempo ospiti in vantaggio con Kulusevski al 4'; nella ripresa pari di Milik al 19' e rete decisiva di Gervinho per gli emiliani al 48'. (ANSA).