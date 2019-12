'I panettoni d'Italia' in mostra a Fico

Fico Eataly World, il parco tematico bolognese dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, sabato 14 dicembre presenta 'I panettoni d'Italia', per andare dal Piemonte alla Sicilia alla scoperta di un prodotto che nasce a Milano - dove è regolamentato da un rigoroso disciplinare - ma che unisce tutta Italia, tra antiche interpretazioni recuperate dai maestri pasticcieri e variazioni fantasiose, anche salate. Come il Nadalin a Verona, antenato del pandoro, o l'anello di Monaco a Mantova, inventato nel 1200, ed originali abbinamenti come il panettone cacio e pepe a Roma, il panettone 'Salina' che omaggia i profumi mediterranei delle Eolie, oltre al Panbabà in Campania, un dolce connubio tra Nord e Sud.

A confrontarsi sul re dei dolci natalizi nel Parco del cibo saranno le preparazioni del piemontese Balocco e del siciliano Palazzolo, che proporranno le loro ricette regionali in una degustazione guidata dalle 14 alle 15. Partecipazione gratuita, con prenotazione su www.eatalyworld.it.