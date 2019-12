Barista derubato investe il ladro

Il titolare di un bar ha inseguito e investito con l'auto un ladro in fuga dopo che quest'ultimo aveva cercato, assieme ad altri due complici poi scappati, di svaligiare il locale. È successo stanotte nel Reggiano, a Salvaterra di Casalgrande, nel comprensorio ceramico. Si tratta di un 35enne moldavo denunciato poi per tentato furto aggravato: ora si trova ricoverato in ospedale con fratture multiple. La prognosi è di 45 giorni. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima dell'investimento sarebbe inciampata e finito sotto il veicolo; tuttavia al momento non si esclude la volontarietà, ma neppure l'involontarietà da parte del barista. Al momento non c'è stata una denuncia.