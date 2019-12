Avvocati raccolgono 850 'sneakers' per beneficenza

Tante scarpe da ginnastica usate o non più di moda, ben 850 paia, raccolte in sole due mattinate.

Ha avuto un gran successo l'iniziativa di beneficenza 'Free the Sneakers Revolution!', organizzata dallo Jus Bologna Runners, gruppo sportivo della Fondazione forense bolognese, d'intesa con il presidente del Tribunale di via Farini, Francesco Maria Caruso. L'idea lanciata dalla referente del gruppo, l'avvocata Cinzia Ceccolini, di raccogliere ieri e oggi 'sneakers' o altri tipi di scarpe da ginnastica nel cortile del Tribunale ha visto infatti una grande partecipazione. Ora le scarpe saranno donate alla 'Porticina della Provvidenza' di San Domenico, istituzione benefica dell'Opera San Domenico, che le distribuirà a chi ne ha bisogno e le utilizzerà nella vita di ogni giorno.