Orchestra Santa Cecilia al Teatro Galli

Si conclude al Teatro Galli di Rimini, il 14 dicembre alle 21, la tournée dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ultimo appuntamento della 70/a Sagra Musicale Malatestiana. Sul podio Mihhail Gerts, direttore estone acclamato dalla critica per la sua "straordinaria precisione, i gesti altamente espressivi e il calore", sarà impegnato con un programma della scuola classica di grande richiamo che certamente attrarrà molti appassionati.

In apertura la Sinfonia dalla Semiramide di Rossini, un brano molto brillante anche se riferito a un testo drammatico come è l'opera che la contiene, seguita da una delle pagine meno conosciute ma di straordinaria bellezza la Sinfonia N. 2 di Franz Schubert, scritta ad appena 17 anni, per concludersi con la celeberrima Sinfonia N.1 di Brahms, una partitura a lungo conosciuta come la decima di Beethoven, perché in qualche maniera è considerata il proseguimento logico della lezione del compositore di Bonn.