Marconi record, 9 milioni di passeggeri

L'aeroporto Marconi di Bologna ha raggiunto il record storico di nove milioni di passeggeri in un anno. Con un trend di crescita nel 2019 superiore al 10%, si conferma uno degli scali italiani più dinamici e attrattivi, con un mix tra collegamenti nazionali e internazionali, compagnie tradizionali e low cost, e un centinaio di destinazioni servite con voli diretti, che ne fanno il quarto scalo italiano per connettività mondiale.

Stefano Alderighi, originario di Merano, è stato festeggiato come passeggero numero 'Nove Milioni', con un biglietto andata e ritorno per Dubai offerto da Emirates. A premiarlo, l'amministratore delegato di AdB Nazareno Ventola e il direttore Business Aviation e Comunicazione Antonello Bonolis, accompagnati dal Capo Scalo Emirates Damiano Mo.