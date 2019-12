Zavattini, il viaggio come impegno

La ricchezza vivida delle idee mai disgiunta dall'impegno; lo sguardo "neorealista" capace di andare oltre le apparenze della realtà attraverso il cinema, la letteratura, il pensiero; il viaggio inteso come scoperta ma anche come occasione di diplomazia culturale. Sarà un ritratto inedito quello offerto dalla mostra "Zavattini oltre i confini.

Un protagonista della cultura internazionale", in programma a Reggio Emilia negli spazi di Palazzo Da Mosto dal 14 dicembre al 1 marzo, che racconta al pubblico non solo lo spirito eclettico ma soprattutto il ruolo rivestito all'estero da Cesare Zavattini.

Il progetto, che prende vita nel trentennale dalla morte dell'intellettuale di Luzzara, ha richiesto ben 2 anni di lavoro da parte di uno "staff multidisciplinare composto da 12 studiosi per approfondire, accanto all'attività svolta da Zavattini nei diversi ambiti artistici, la sua capacità di intessere relazioni straordinarie anche al di fuori dall'Italia", ha detto in un'intervista all'ANSA Alberto Ferraboschi, curatore della mostra.

Il percorso, sviluppato in 9 sale come un lungo viaggio seguendo i Paesi visitati da Zavattini - dalla Francia alla Spagna, dall'Americano Latina agli Usa all'Europa orientale fino all'Africa - si compone di immagini fotografiche, carte originali, libri, video, manifesti, annotazioni autografe, ma anche di dettagli che restituiscono l'uomo, come il basco, la macchina da scrivere, la borsa da viaggio.

Promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani, Regione Emilia-Romagna-IBC, Comune di Reggio Emilia e Archivio Cesare Zavattini, la mostra prevede anche una corposa attività didattica per far conoscere ai bambini e ai ragazzi delle scuole la fondamentale e attualissima figura di Zavattini.