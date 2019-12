Coppa Italia donne; ai quarti c'è anche San Marino

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - C'è anche l'Academy San Marino, team del Titano che gioca nella serie B italiana, fra le squadre qualificate ai quarti di finale della Coppa Italia femminile di calcio. Le ragazze sanmarinesi hanno battuto infatti, per 1-0 e ribaltando il pronostico, l'Hellas Verona che è una formazione della massima serie. Nessun problema per la Juve, che ha 'maramaldeggiato' con il Mozzacane, mentre il derby fra Inter e Milan è andato alle rossonere. Fra le qualificate c'è anche la Roma, a spese del Pink Bari e dopo i tempi supplementari, mentre l'altra Roma, quella che gioca in serie B, ha incassato la 'manita' dal Sassuolo Questi i risultati degli ottavi di finale della Coppa Italia donne: Pink Bari-Roma 0-2 Empoli-Tavagnacco 1-0 Mozzacane-Juventus 0-8 Roma CF-Sassuolo 0-5 Ravenna-Fiorentina 0-5 Inter-Milan 1-4 Academy San Marino-Hellas Verona 1-0 Orobica-Florentia San Gimignano da giocare (ANSA).