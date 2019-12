Treno merci sviato va contro regionale, 4 feriti lievi

Sono quattro i feriti, lievi, nell'incidente avvenuto alle 16.20 alle porte della stazione di Piacenza, dove il carrello di un convoglio merci, per cause che sta accertando la Polfer, è uscito dai binari finendo contro un treno regionale carico di pendolari. Il 118 ha inviato due ambulanze e l'automedica per soccorrere due passeggeri caduti durante l'impatto e altri due che hanno accusato un malore. Le loro condizioni non sono gravi