Turismo: gadget di Natale per celebrare 700 anni Ghirlandina

(ANSA) - MODENA, 09 DIC - Nel 2019 sono già stati oltre 58mila, per un quarto stranieri, i visitatori della Ghirlandina, la Torre simbolo di Modena che si trova nel sito Unesco con il Duomo e Piazza Grande patrimonio dell'umanità.

In anticipo di un mese, il monumento "più in vista" della città ha già battuto il record del 2018, quando i visitatori avevano sfiorato quota 50 mila. Per festeggiare il Natale e insieme i 700 anni dal completamento della Torre civica, il Comune, attraverso il servizio Promozione della città e turismo e Ars/Archeosistemi, ha ideato e fatto realizzare un gadget specifico, in tiratura limitata di duemila esemplari, che sarà donato da martedì 10 dicembre fino a Natale a tutti i visitatori della Ghirlandina.

Si tratta di un decoro natalizio (una pallina di Natale bidimensionale) sagomato in materiale flessibile. Su fondo rosso campeggia il disegno della Torre e una scritta ne ricorda i 700 anni, festeggiati quest'anno nell'annuale appuntamento che celebra il legame di Modena con il suo sito Unesco. (ANSA).