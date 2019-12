Aggredisce la compagna davanti ai figli

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 DIC - Prima ha scaraventato a terra l'albero di Natale, che i figli e la compagna avevano appena terminato di addobbare, poi, davanti ai bambini, ha offeso e schiaffeggiato la donna. I Carabinieri hanno arrestato ieri sera a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, un uomo per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La chiamata di soccorso alla centrale operativa del 112 è arrivata intorno alle 22, raggiunta l'abitazione della famiglia i militari hanno trovato davanti alla porta l'uomo che, ubriaco, che ha cercato di impedire loro di entrare in casa. Dopo averlo bloccato lo hanno arrestato e portato in caserma, ascoltando i racconti della compagna, una 40enne residente a Scandiano, è stato accertato che i comportamenti violenti dell'uomo nei suoi confronti durassero da un anno.