Pieranunzi e Bacchetti a Musica Insieme

(ANSA) - BOLOGNA, 8 DIC - Ultimo appuntamento del 2019 con i Concerti di Musica Insieme domani, 9 dicembre, alle 20.30 all'Auditorium Manzoni di Bologna, con un ensemble tutto italiano composto da cinque affermati interpreti, appositamente riuniti per questo concerto. Si tratta del quartetto d'archi composto dai violinisti Gabriele Pieranunzi e Fabrizio Falasca, dal violista Francesco Fiore e dal violoncellista Giovanni Gnocchi ai quali si affiancherà il pianoforte di Andrea Bacchetti. La locandina della serata, introdotta dallo stesso Pieranunzi, comprende l'integrale dei Quartetti con pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart, il N. 1 in sol minore KV 478 e il N.

2 in mi bemolle maggiore KV 493, il Concerto per pianoforte N. 8 in do maggiore KV 246 - Lützow-Konzert, sempre del salisburghese, nella trascrizione per quintetto con pianoforte di Ignaz Lachner, e il Trio per archi in si bemolle maggiore D 471 di Franz Schubert.