Calcio: tifoso milanista accoltellato a Bologna, è grave

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Un tifoso del Milan è stato accoltellato all'addome all'uscita del settore ospiti dello stadio Dall'Ara di Bologna, al termine della partita.

Secondo i primi accertamenti, sarebbe scoppiata una lite fra tifosi del Milan e durante il deflusso ci sarebbe stato l'accoltellamento.

E' stato trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, mentre sono in corso le indagini della Polizia per chiarire i contorni della vicenda. (ANSA).