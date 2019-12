Bologna-Milan: Mihajlovic in panchina dopo il trapianto

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è tornato in panchina per la prima volta dopo il trapianto di midollo, fatto a fine ottobre a causa della leucemia che lo ha colpito. Mihajlovic è entrato in campo al Dall'Ara per guidare il suo Bologna nella sfida interna contro il Milan, accolto da un'ovazione dello stadio. L'ultima volta era andato in panchina a Torino contro la Juventus. (ANSA).