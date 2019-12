Capodanno a Riccione, tre giorni di eventi con Emma e Mahmood

(ANSA) - RICCIONE, 07 DIC - "Riccione è un punto d'incontro tra generazioni, un posto di matti visionari e coraggiosi, dove l'effimero ha dato risultati concreti". Questa è la Perla Verde secondo Linus che per il terzo anno consecutivo organizzerà Deejay On Ice in piazzale Ceccarini con i concerti di Mahmood, Emma Marrone (il 29 dicembre) e il vincitore di Amici Alberto Urso (1 gennaio).

Il 7 dicembre la presentazione ufficiale a Riccione dei tre giorni di eventi e musica del "Riccione Ice Carpet" che inizia alle 17 del 29 dicembre con Mahmood ed Emma in piazzale Ceccarini e prosegue sul palco del Palazzo dei Congressi con la Europe Philharmonic Orchestra diretta da Ezio Bosso per un Concerto degli Auguri dedicato alla grande musica classica.

"Un'offerta che copre tutto l'arco costituzionale - ha scherzato Linus - Vorrei vedere se qualcuno ha il coraggio di lamentarsi anche quest'anno". Si parte come l'anno scorso in un orario insolito, le 17. "La festa vera, quella notturna, poi continuerà nei locali". Perché sarà pur vero, ha ricordato il direttore artistico di Radio Deejay, che "non sono più gli anni Ottanta, ma le discoteche riccionesi sono ancora un richiamo, quindi inutile pestarsi i piedi".

La notte di San Silvestro dalle 22 l'evento unico targato Deejay con Alex Farolfi, Chicco Giuliani, al corpo di ballo di Deejay On Stage e la conduzione di Rudy Zerbi e a mezzanotte i fuochi d'artificio. Il primo gennaio, dopo il tradizionale tuffo di Capodanno, concerto di Alberto Urso, giovanissimo tenore siciliano. (ANSA).