Bonaccini riempie piazza Maggiore

(ANSA) - BOLOGNA, 7 DIC - Almeno 10.000 persone in Piazza Maggiore per Stefano Bonaccini, il candidato del centrosinistra alle Regionali in Emilia-Romagna che ha aperto la sua campagna elettorale con un evento nel cuore di Bologna. "E' una piazza bellissima", ha detto, salendo sul palco: "Mi hanno detto che è venuto anche Romano Prodi, gli mando un grande abbraccio". Il nome di Prodi è stato salutato con un applauso.

"Proponiamo il più grande investimento educativo fatto in questo Paese", ha detto, rilanciando la proposta di abbattimento e azzeramento delle rette di accesso ai nidi: "Dobbiamo azzerare le liste d'attesa e consentire di accedere liberamente a questo primo portale tutta la cittadinanza a prescindere dal proprio reddito".