A Bologna Luna Farm, nuovo parco di Fico

(ANSA) - BOLOGNA, 7 DIC - Un mondo fuori dall'ordinario, pronto a stupire e divertire bambini e famiglie, che da oggi si potranno godere 15 attrazioni, tra le quali 7 giostre con accessibilità agevolata, animazioni interattive e musiche. È Luna Farm, il parco divertimenti a tema contadino che ha appena aperto a Fico Eataly World, a Bologna: un luna park in piena regola, che richiama l'immagine di un'aia, dentro il parco del cibo più grande del mondo. Realizzato dal gruppo Zamperla, player mondiale nel settore entertainment da oltre 50 anni, con un investimento di 11 milioni di euro per 6.500 metri quadrati di superficie, Luna Farm è un progetto d'avanguardia. Non solo giostre, ma tanto altro. Tutti potranno esprimere la propria creatività su un painting wall interattivo, oppure sedersi su speciali poltrone e, infilando un visore, vivere le emozioni reali di avventure virtuali. Ma il fiore all'occhiello è un autoscontro di ultima generazione, il 'Toroscontro', installato in anteprima nel parco di Fico".