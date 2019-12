'Stasera gioco in Casa', Morandi duetta con Brunori

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Dario Brunori è salito a sorpresa sul palco del Teatro Duse di Bologna accanto a Gianni Morandi, durante lo show 'Stasera gioco in casa', che lo vede protagonista per 25 date fino a fine febbraio.

Insieme hanno duettato sulle note del brano 'Vita', portato al successo da Morandi e Lucio Dalla nel 1988, poi il cantautore calabrese ha salutato i fan. Dario Brunori sarà sul palco dell'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, il 15 marzo per la tappa bolognese del 'Brunori Sas Tour 2020'.

