Italia secondo produttore di nocciole

(ANSA) - BOLOGNA, 6 DIC - L'Italia è il secondo produttore al mondo di nocciole, dopo la Turchia, ed è l'unico Paese a vantare tre marchi europei di qualità: la Nocciola Piemonte Igp, la Nocciola Romana Dop e la Nocciola di Giffoni Igp. A questo prodotto d'eccellenza Fico Eataly World di Bologna dedica il weekend dell'Immacolata con il 'Nocciola Day'.

Il parco alimentare bolognese ospiterà la festa nazionale della nocciola, che quest'anno ricorre l'8 dicembre affiancandosi ai 'food days' celebrati nel mondo. L'Associazione nazionale Città della Nocciola, che riunisce 274 Comuni dal Piemonte alla Sicilia, da otto anni rende omaggio al prezioso 'piccolo frutto della felicità', come lo definirono gli antichi romani e per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Fico Eataly World.