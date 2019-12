Carabinieri Modena incontrano studenti

(ANSA) - MODENA, 6 DIC - Oltre mille studenti delle quinte superiori della provincia di Modena incontreranno i carabinieri per approfondire i temi della legalità, con particolare attenzione alle questioni legate all'ambiente.

E' l'iniziativa promossa dall'Arma su proposta della dirigente dell'ufficio scolastico regionale Silvia Menabue. Il comandante provinciale dei carabinieri di Modena, colonnello Marco Pucciatti ha presentato i carabinieri, che quotidianamente lavorano nei temi dell'ambiente, che parteciperanno agli incontri.

Da anni sono già in corso simili collaborazioni fra i carabinieri e le scuole. In particolare, da quest'anno, la proposta è rivolta alle quinte, visto che il tema dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza fa parte del colloquio finale dell'esame di Stato.